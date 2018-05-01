Son iki senenin şampiyonu Beşiktaş'a bu sezon bir haller oldu. Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 sezonun en az gol attığı dönemini yaşarken, gidenler gelenleri arattı. 31. haftalar sonunda 2015-16 sezonunda 70 kez rakip fileleri havalandıran siyahbeyazlılar, 2016-17'de 61 gol attı, bu yıl ise 59'da kaldı. Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal, gol yollarındaki sorunu çözmek için Vagner Love'ı kadrosuna kattı. Ancak Brezilyalı yıldız beklentilerin uzağında kaldı.



GELEN GİDENİ ARATTI

Sezon başında transfer edilen Negredo da performansıyla kendisinden önceki golcülerin çok gerisinde kaldı. 2015-16'da Gomez, 2016-17'de Cenk ile Aboubakar, takımın gol yükünü çekerken, bu oyuncuların performansı şampiyonluklarda kilit rol oynamıştı. Beşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunla ilgili bir detay daha dikkat çekti. Mevcut kadroda yer alan Negredo ve Love, bu sezonki istatistikleriyle Gomez, Aboubakar, Cenk, Demba'nın performansına yaklaşamadı.



SON 3 SEZONDA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEN GOLCÜLERİN İLK 31 HAFTALIK PERFORMANSI

Mario Gomez 24 gol

Vincent Aboubakar 10 gol

Cenk Tosun 18 gol

Alvaro Negredo 7 gol

Vagner Love (yarım sezon) 2 gol



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN GOLCÜLERİN YENİ TAKIMLARINDAKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun (Everton) 12 maç 5 gol Aboubakar (Porto) 27 maç 15 gol Gomez (Wolfsburg+Stuttgart) 27 maç 7 gol Demba Ba (Göztepe) 10 maç 6 gol