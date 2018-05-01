Son 3 sezonun en kötüsü
Son iki senenin şampiyonu Beşiktaş'a bu sezon bir haller oldu. Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 sezonun en az gol attığı dönemini yaşarken, gidenler gelenleri arattı. 31. haftalar sonunda 2015-16 sezonunda 70 kez rakip fileleri havalandıran siyahbeyazlılar, 2016-17'de 61 gol attı, bu yıl ise 59'da kaldı. Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal, gol yollarındaki sorunu çözmek için Vagner Love'ı kadrosuna kattı. Ancak Brezilyalı yıldız beklentilerin uzağında kaldı.
GELEN GİDENİ ARATTI
Sezon başında transfer edilen Negredo da performansıyla kendisinden önceki golcülerin çok gerisinde kaldı. 2015-16'da Gomez, 2016-17'de Cenk ile Aboubakar, takımın gol yükünü çekerken, bu oyuncuların performansı şampiyonluklarda kilit rol oynamıştı. Beşiktaş'ın gol yollarında yaşadığı sorunla ilgili bir detay daha dikkat çekti. Mevcut kadroda yer alan Negredo ve Love, bu sezonki istatistikleriyle Gomez, Aboubakar, Cenk, Demba'nın performansına yaklaşamadı.
SON 3 SEZONDA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEN GOLCÜLERİN İLK 31 HAFTALIK PERFORMANSI
Mario Gomez 24 gol
Vincent Aboubakar 10 gol
Cenk Tosun 18 gol
Alvaro Negredo 7 gol
Vagner Love (yarım sezon) 2 gol
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN GOLCÜLERİN YENİ TAKIMLARINDAKİ PERFORMANSI
Cenk Tosun (Everton) 12 maç 5 gol Aboubakar (Porto) 27 maç 15 gol Gomez (Wolfsburg+Stuttgart) 27 maç 7 gol Demba Ba (Göztepe) 10 maç 6 gol
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
Son 3 sezonun en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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