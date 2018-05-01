Son 3 sezonun en kötüsü – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    3 sezonun en kötüsü

    <a href="/index/son?id=0f537441-0314-4ed0-9df2-619b83e60af3" class="" rel="tag">Son</a> 3 sezonun en kötüsü

    iki senenin şampiyonu 'a bu sezon bir haller oldu. 'in öğrencileri, 3 sezonun en az gol attığı dönemini yaşarken, gidenler gelenleri arattı. 31. haftalar sonunda 2015-16 sezonunda 70 kez rakip fileleri havalandıran siyahbeyazlılar, 2016-17'de 61 gol attı, bu yıl ise 59'da kaldı. Devre arasında 'u Everton'a satan , gol yollarındaki sorunu çözmek için 'ı kadrosuna kattı. Ancak Brezilyalı yıldız beklentilerin uzağında kaldı.

    GELEN GİDENİ ARATTI
    Sezon başında transfer edilen da performansıyla kendisinden önceki çok gerisinde kaldı. 2015-16'da Gomez, 2016-17'de Cenk ile Aboubakar, takımın gol yükünü çekerken, bu oyuncuların şampiyonluklarda kilit rol oynamıştı. 'ın gol yollarında yaşadığı sorunla ilgili bir detay daha dikkat çekti. Mevcut kadroda yer alan ve Love, bu sezonki istatistikleriyle Gomez, Aboubakar, Cenk, Demba'nın performansına yaklaşamadı.

    SON 3 SEZONDA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEN GOLCÜLERİN İLK 31 HAFTALIK PERFORMANSI
    Mario Gomez 24 gol
    Vincent Aboubakar 10 gol
    18 gol
    Alvaro 7 gol
    (yarım sezon) 2 gol

    BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN GOLCÜLERİN YENİ TAKIMLARINDAKİ PERFORMANSI
    (Everton) 12 maç 5 gol Aboubakar (Porto) 27 maç 15 gol Gomez (Wolfsburg+Stuttgart) 27 maç 7 gol () 10 maç 6 gol

    1. 1.5.2018
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