Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro

    Şenol Güneş'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...

    1. 30.4.2018 21:10
    2. Güncelleme: 1.5.2018 02:26
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