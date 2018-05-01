Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Şenol Güneş'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...
- 30.4.2018 21:10
- Güncelleme: 1.5.2018 02:26
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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