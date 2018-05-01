Ryan Babel'den veda gibi paylaşım! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'den veda gibi paylaşım!

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'den veda gibi paylaşım!

    Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları siyah beyazlılar da moral bozukluğuna neden oldu.

    1. 1.5.2018 16:28
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