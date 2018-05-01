Oğuzhan Özyakup Newcastle United'la anlaşmaya vardı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Oğuzhan Özyakup Newcastle United'la anlaşmaya vardı

    Oğuzhan Özyakup Newcastle United'la anlaşmaya vardı

    , Oğuzhan’ın Newcastle ekibiyle 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia etti

    Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi. 'nun iddiasına göre İngiliz ekibinin menajeri Rafa Benitez'in 'u çalıştırdığı dönemden Steve Gerard'a benzettiği Oğuzhan'la özel olarak 'da görüştü. Buluşmada Oğuzhan, Benitez'in kendisi için düşündüğü projeden etkilenirken, yapılan teklifi de kabul ettiği belirtildi.

    İddiaya göre 'ın kaptanı yılda 2 milyon sterlin'den 3 yıllık ön protokole imza attı, hatta bu anlaşmada Newcastle'ın elinde +2 yıllık da opsiyon hakkı bulunuyor.
    1. 1.5.2018
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