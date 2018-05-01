Kartal'a iki büyük şok – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'a iki büyük şok

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>'a iki büyük şok

    G.Saray derbisinde sakatlanan ve ’den kötü haber geldi. Her iki futbolcunun da dün yapılan kontrollerinde sezonu kapattıkları belirtildi

    'in 31. haftasında önceki gün 'a 2-0 mağlup olan 'ta hasar büyük... Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, iki önemli ismini de kaybetti. Derbide sakatlanıp, oyundan alınan Alvaro ile 'nin dün yapılan kontrollerinin ardından kötü haber geldi. Hastaneye koltuk değnekleriyle giden ile ilgili 'ın resmi sitesinden yayımlanan bildiride, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol ayak bileğinde iç yan bağ (Deltoid ligament) yırtığı tespit edildi. 'nun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı. İspanyol golcüden sonra bu kez de Portekizli stoper 'den gelen haber şok etkisi yaşattı.

    SAKAT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
    Derbiyi sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan tecrübeli savunma oyuncusunun da gerçekleştirilen muyenelerinin ardından gibi sezonu kapattığı açıklandı. 'nin sol uyluk arka adalesinde mikro yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Sahalara dönmesi için 2 haftaya ihtiyacı olan 'nin, 'nda Portekiz forması giyecek olması nedeniyle son maçta da riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'ta sezonu kapatan futbolcu sayısı ise 6'ya ulaştı. karşılaşmasında sakatlanan ile sezon başı kampından bu yana tedavilerine devam edilen Atınç, ve , 2017-2018'de forma şansı bulamadı.

    DEĞNEKLERLE HASTANEYE GELDİ
    Sezonu kapatan Alvaro Negredo, dün kontroller için geldiği hastaneye koltuk değnekleriyle giriş yaptı. Değneklerin yardımıyla yürüyen İspanyol golcünün tedavisine de hemen başlandı.

    35'i tutturamadı
    Büyük umutlarla transfer edilen Negredo, imza töreninde verdiği sözü tutamadı. 'ta 35 gol atacağını söyleyen ve kağıt imzalayan İspanyol yıldız, 42 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde ilk golünü 10. haftadaki Alanya karşılaşmasında atan 32 yaşındaki futbolcu, bu kulvarda 7 kez ağları sarstı. 8 golü de kupada atan Negredo, 25 maçtan fazla oynadığı için 2 artı 1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon da otomatik uzadı.

    Rusya'ya yetişecek
    'ın bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Pepe, 35 resmi karşılaşmada forma giydi. Sakatlandığı derbisiyle 'de 23 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki stoper, bu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Ligde 4 sarı kart gören Portekizli savunma oyuncusu, ile yarıda kalan yarı final rövanş maçında da kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

    1. 1.5.2018
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