Gökhan Gönül’den taraftara teşekkür – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’den taraftara teşekkür

    <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a>’den taraftara teşekkür

    Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu , dün twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarına teşekkür etti.

    Gönül, hesabında tribünlerinden bir fotoğraf koyarak altına "Sadece iyi günde değil, kötü günde de takımına, hocasına, başkanına ve bu renklere gönül vermiş herkese sahip çıkan büyük BEŞİKTAŞ taraftarı" diye yazdı.

    1. 1.5.2018
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