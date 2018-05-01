Beşiktaş'ta sorgu zamanı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ta sorgu zamanı

    Beşiktaş'ta sorgu zamanı

    Sezona Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Pepe ve Gary Medel'i transfer ederek başlayan Siyah Beyazlılar, kiralıktan geri dönen Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i de kadrosunda tuttu.

    1. 1.5.2018 14:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta sorgu zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN