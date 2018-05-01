Beşiktaş'ta sorgu zamanı
Sezona Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Pepe ve Gary Medel'i transfer ederek başlayan Siyah Beyazlılar, kiralıktan geri dönen Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i de kadrosunda tuttu.
- 1.5.2018 14:33
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Beşiktaş'ta sorgu zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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