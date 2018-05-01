Beşiktaş yönetimine göre yenilginin nedeni kupa maçı

Ezeli rakibi G.Sa-ray'a 2-0 yenilerek 2. girdiği haftayı 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutları iyice azalırken Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalanBeşiktaş'ta, fatura F.Bahçe derbisine çıktı.