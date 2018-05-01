Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bırakıyor mu? Siyah-beyazlı yönetici açıkladı!
"Şimdi duygusallığın yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Gün ayrılık değil, birlik beraberlik günüdür. Taraftarımız da zaten tavrıyla bunu ortaya koymuştur. Şenol Güneş'i kesinlikle bırakmayız. Zaten kendisinin yaşadığı sıkıntı bizden değil, dışarıdan kaynaklı."
- 1.5.2018 11:35
- Güncelleme: 1.5.2018 12:17
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bırakıyor mu? Siyah-beyazlı yönetici açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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