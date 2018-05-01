Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bırakıyor mu? Siyah-beyazlı yönetici açıkladı!

"Şimdi duygusallığın yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Gün ayrılık değil, birlik beraberlik günüdür. Taraftarımız da zaten tavrıyla bunu ortaya koymuştur. Şenol Güneş'i kesinlikle bırakmayız. Zaten kendisinin yaşadığı sıkıntı bizden değil, dışarıdan kaynaklı."