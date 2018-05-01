Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle



"Kulübümüzden Açıklama

Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla yer alan 'Şenol Güneş veda etti' ve 'Başkan da gidebilir' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

'Çok özel haber' olarak duyurulan ancak tamamen yalandan ibaret olan bu haber, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberi ve Fanatik Gazetesi'ni esefle kınıyor, camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"