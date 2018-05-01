Beşiktaş: "Camiamızı bölmeye yönelik..." – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    : "Camiamızı bölmeye yönelik..."

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>: "Camiamızı bölmeye yönelik..."

    Kulübü, basında yer alan ' veda etti' haberini resmi siteden sert dille yalanladı.

    Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle

    "Kulübümüzden Açıklama
    Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla yer alan ' veda etti' ve 'Başkan da gidebilir' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    'Çok özel haber' olarak duyurulan ancak tamamen yalandan ibaret olan bu haber, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır.

    Gerçeği yansıtmayan bu haberi ve Fanatik Gazetesi'ni esefle kınıyor, camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

    Saygılarımızla,

    JK"

    1. 1.5.2018 13:10
    2. Güncelleme: 1.5.2018 13:13
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