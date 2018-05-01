Beşiktaş: "Camiamızı bölmeye yönelik..."
Beşiktaş Kulübü, basında yer alan 'Şenol Güneş veda etti' haberini resmi siteden sert dille yalanladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle
"Kulübümüzden Açıklama
Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla yer alan 'Şenol Güneş veda etti' ve 'Başkan da gidebilir' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
'Çok özel haber' olarak duyurulan ancak tamamen yalandan ibaret olan bu haber, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberi ve Fanatik Gazetesi'ni esefle kınıyor, camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
- 1.5.2018 13:10
- Güncelleme: 1.5.2018 13:13
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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