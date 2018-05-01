Beşiktaş Bilic'i arıyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Bilic'i arıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Bilic'i arıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, dış sahada son 4 sezonun en kötü performansını sergiledi.

    1. 1.5.2018 12:45
    2. Güncelleme: 1.5.2018 12:49
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