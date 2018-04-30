Şenol Güneş'in ilk hüsranı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'in ilk hüsranı

    Şenol Güneş'in ilk hüsranı

    , ’ın başında G.Saray’a karşı ’deki ilk mağlubiyetini aldı

    Kartal, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, teknik direktör de 'a karşı ilk kez yenildi. Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'de daha önce rakip olduğu sarı-kırmızılılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, ilk mağlubiyetini ise dün gece yaşadı. Bu arada tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı 99 lig sınavında 11. kez sahadan hüsranla ayrıldı.

    1. 30.4.2018
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