Şenol Güneş'in ilk hüsranı
Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında G.Saray’a karşı Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini aldı
Kartal, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, teknik direktör Şenol Güneş de Galatasaray'a karşı ilk kez yenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de daha önce rakip olduğu sarı-kırmızılılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, ilk mağlubiyetini ise dün gece yaşadı. Bu arada tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı 99 lig sınavında 11. kez sahadan hüsranla ayrıldı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Şenol Güneş'in ilk hüsranı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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