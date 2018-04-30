Şenol Güneş'in ilk hüsranı

Kartal, şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, teknik direktör Şenol Güneş de Galatasaray'a karşı ilk kez yenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de daha önce rakip olduğu sarı-kırmızılılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, ilk mağlubiyetini ise dün gece yaşadı. Bu arada tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı 99 lig sınavında 11. kez sahadan hüsranla ayrıldı.