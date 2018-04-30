Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Şenol Güneş'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...
- 30.4.2018 21:10
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
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mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
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GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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