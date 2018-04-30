Şenol Güneş: "Üzgünüz"
Güneş, maç öncesi olduğu gibi 90 dakika sonunda kısa konuştu. Kartal’ın hocası, “Birçok değerin anlamını yitirdiği ortamda yeni bir şey söyleyecek değilim” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesi olduğu gibi 90 dakika sonunda fazla konuşmadı. Zorunlu olduğu için yayıncı kuruluşun yayınına ve basın toplantısı odasına girdiğini kaydeden tecrübeli hoca, "Birçok değerin anlamını yitirdiği ortamda yeni bir şey söyleyecek değilim. Bunu maç öncesinde de söylemiştim. Teknik değerlendirme yapmayacağım. Yenildik, üzgünüz. Fazla yorum yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile yarıda kalan kupa maçından sonra fazla yorum yapmayan Şenol Güneş, basın toplantısına girerken de, "Ceza almamak için buradayım herkese teşekkür ederim" dedi. Soru almayan Güneş, karşılaşmayla ilgili yorum yapmadı.
ÇOK ŞEY DEĞERİNİ KAYBETTİ
Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada kısa ve net konuştu. Röportajı mecbur olduğu için verdiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Çok şeyin değerini kaybettiği bir durumu görüyoruz. Dolayısıyla diyalog şansının kalmadığı dönemde yapacağım yorum ve açıklamaların çok sağlıklı olmadığını düşündüğüm için maçla ilgili yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar, güzel futbol diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Şenol Güneş: "Üzgünüz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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