Şenol Güneş karar aşamasında
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.
- 30.4.2018 11:15
- Güncelleme: 30.4.2018 11:36
-
Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
-
Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
-
Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
BJKli cevap neden sebeb olanlar gitsin en adili bu
Şenol Güneş karar aşamasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.