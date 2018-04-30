Şenol Güneş karar aşamasında – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    karar aşamasında

    Şenol Güneş karar aşamasında

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.

    1. 30.4.2018 11:15
    2. Güncelleme: 30.4.2018 11:36
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