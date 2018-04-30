Pepe ve Negredo bitiremedi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ve bitiremedi

    Pepe ve Negredo bitiremedi

    ’ın iki yıldız ismi dev derbide sakatlanarak oyun alanını terk etti

    Siyah-beyazlı takımın iki önemli ismi Alvaro ve , karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk etti. İki yıldızın oyuna devam edememesi nedeniyle zorunlu değişiklikler yapan teknik direktör 'in hamle şansı kalmadı. Negredo 20. dakikada kaçırdığı yüzde yüzlük pozisyonundan sonra 31'de yere ters basınca sol bileğinden sakatlandı ve yerini Lens'e bıraktı. Pepe ise 60. dakikada sakatlanarak Vida ile yer değiştirdi. İki oyuncunun durumu bugün netleşecek.
    1. 30.4.2018
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