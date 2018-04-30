Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den 'a eleştiri!

    Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri!

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta moraller bir hayli bozuldu.

    1. 30.4.2018 23:02
    2. Güncelleme: 30.4.2018 23:29
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