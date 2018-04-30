Genç Kartallar şampiyon – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Genç Kartallar şampiyon

    Genç Kartallar şampiyon
    21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 31. haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kalan , bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını sarı- kırmızılı takım 2-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu 2 golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Bu sonuçla puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş'ın, en yakın takipçisi ile bu hafta itibarıyla puan farkı 9'a düşmesine rağmen şampiyonluğu kesinleşti. Teknik direktör Yasin Sülün, futbolcularını tebrik ettiğini dile getirdi.
    1. 30.4.2018
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