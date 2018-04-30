Galatasaray deplasmanında 2350 Kara Kartal – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    deplasmanında 2350 Kara Kartal

    Galatasaray deplasmanında 2350 Kara Kartal

    taraftarı da şampiyonluk yolundaki kritik derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

    taraftarı da şampiyonluk yolundaki kritik derbide takımlarını yalnız bırakmadı. 35 otobüsle Stadı'na gelen 2 bin 350 siyah-beyazlı futbolsever, kendilerine ayrılan misafir tribünün tamamını doldurdu. Taraftarların stada gidişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Vodafone Park'tan ayrılan taraftarlar, oluşturulan güvenlik kordonuyla stada hareket etti. Kara Kartalları yöneticileri de yalnız bırakmadı. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da deplasman tribününde siyah-beyazlı futbolseverlerle birlikte dev derbiyi takip etti.

    4 TARAFTAR GÖZALTINDA
    Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Beşiktaşlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi. Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı. Ayrıca derbide 7 bin 51 polis görev aldı.

    OTOBÜSTEN DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI
    -Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar otobüslerle yola çıkarken, talihsiz bir kaza geçirdiler. Seyir halindeki bir otobüse binmeye çalışan siyah-beyazlı bir taraftar, yere düşerek hafif bir şekilde yaralandı. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taraftar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    1. 30.4.2018
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