Galatasaray deplasmanında 2350 Kara Kartal
Beşiktaş taraftarı da şampiyonluk yolundaki kritik derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
4 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Beşiktaşlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi. Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı. Ayrıca derbide 7 bin 51 polis görev aldı.
OTOBÜSTEN DÜŞEN TARAFTAR YARALANDI
Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar otobüslerle yola çıkarken, talihsiz bir kaza geçirdiler. Seyir halindeki bir otobüse binmeye çalışan siyah-beyazlı bir taraftar, yere düşerek hafif bir şekilde yaralandı. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taraftar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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