Forvete Babel geçti – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Forvete geçti

    Forvete Babel geçti

    deplasmanında 'yu kaybetti.

    deplasmanında 'yu kaybetti. İspanyol forvet 35. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkarıldı. Negredo'nun yerine Lens girdi fakat santrfor bölgesine geçti. 'in, kulübede V. Love ve varken Lens'i alması çok tartışıldı.

    KARAKARTAL YİNE KIZARDI
    Beşiktaş'ta Tosic 65'te atıldı. bu sezon çıktığı 6 derbinin 4'ünde eksik kaldı. Beşiktaş bu maçlarda 6 kırmızı gördü.
    1. 30.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvete Babel geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN