Eski yıldızlar takımlarını unutmadı!
Beşiktaş'tan Everton'a geçen Cenk Tosun, siyah-beyaz sevgisinden asla taviz vermiyor.
PODOLSKİ UNUTMADI
G.saray'dan Japonya'ya transfer olan Podolski, derbide eski takımını unutmadı. Taraftarın gönlünde taht kuran Alman yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'a destek veren bir görsel paylaştı. G.Saray'ın simgesi aslanla kendi fotoğrafını paylaşan Poldi, "Haydi Cimbom" diye yazdı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Eski yıldızlar takımlarını unutmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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