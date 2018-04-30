Eski yıldızlar takımlarını unutmadı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Eski yıldızlar takımlarını unutmadı!

    Eski yıldızlar takımlarını unutmadı!

    'tan Everton'a geçen , siyah-beyaz sevgisinden asla taviz vermiyor.

    'tan Everton'a geçen , siyah-beyaz sevgisinden asla taviz vermiyor. G.Sarayla dev derbi öncesi 'a başarılar dileyen milli golcü, İnstagram'dan geçen sezon Beşiktaş'la şampiyonluk kutlamalarını paylaşıp, "Saldır BeşiktAşkım" ifadelerini kullandı.

    PODOLSKİ UNUTMADI
    G.saray'dan 'ya transfer olan , derbide eski takımını unutmadı. Taraftarın gönlünde taht kuran Alman yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'a destek veren bir görsel paylaştı. G.Saray'ın simgesi aslanla kendi fotoğrafını paylaşan Poldi, "Haydi Cimbom" diye yazdı.
    1. 30.4.2018
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