Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine, o isim geliyor!
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.
- 30.4.2018 12:45
- Güncelleme: 30.4.2018 12:52
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Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
OBJEKTİF GÖZ Bjk lig maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle kaybettiği anlamsız puanlar nedeniyle şampiyonluğu zaten çok önceden kaybetmişti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine, o isim geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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