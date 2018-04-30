Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine, o isim geliyor! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ta 'in yerine, o isim geliyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in yerine, o isim geliyor!

    Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.

    1. 30.4.2018 12:45
    2. Güncelleme: 30.4.2018 12:52
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