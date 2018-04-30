Beşiktaş'ta dün oynanan Galatasaray derbisinde sakatlık yaşayan Alvaro Negredo sezonu kapattı
2017/18 sezonunu 15 gol 9 asistle tamamladı
Sezon başında kadroya dahil edilen İspanyol golcü tanıtım toplantısında bu sezon Süper Lig'de en az 35 gol atabileceğini ifade etmişti. 2017/18 sezonunda toplamda 43 maçta forma giyen Negredo 15 gol 9 asist üretti. Bu gollerin 7'sini Süper Lig'de 7'sini ise Türkiye Kupası'nda attı. Şampiyonlar Ligi sürecini de bir gol bir asistle tamamladı.
- 30.4.2018 13:40
- Güncelleme: 30.4.2018 14:02
- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş özür dileyerek istifa etti
- Altay'da büyük final heyecanı
- Yılmaz Vural yine başardı! Küme düşme potasındaki Eskişehirspor'u ligde tuttu
- Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sezonu kapattı
- Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic: "Hedefimiz ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğu"
-
Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
-
Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
-
Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
OBJEKTİF GÖZ Bjk lig maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle kaybettiği anlamsız puanlar nedeniyle şampiyonluğu zaten çok önceden kaybetmişti.
Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.