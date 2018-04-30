Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sezonu kapattı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ta Alvaro sezonu kapattı

    Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sezonu kapattı

    'ta dün oynanan derbisinde sakatlık yaşayan Alvaro sezonu kapattı

    Süper Lig'in 31. haftasında ile karşılaşan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan 'ta Alvaro derbide yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememiş ve 35. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmıştı. Bugün yapılan sağlık kontrolleri sonrası sezonun geride kalan son 3 maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

    2017/18 sezonunu 15 gol 9 asistle tamamladı
    Sezon başında kadroya dahil edilen İspanyol golcü tanıtım toplantısında bu sezon Süper Lig'de en az 35 gol atabileceğini ifade etmişti. 2017/18 sezonunda toplamda 43 maçta forma giyen Negredo 15 gol 9 asist üretti. Bu gollerin 7'sini Süper Lig'de 7'sini ise Türkiye Kupası'nda attı. Şampiyonlar Ligi sürecini de bir gol bir asistle tamamladı.
    1. 30.4.2018 13:40
    2. Güncelleme: 30.4.2018 14:02
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