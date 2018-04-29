Şenol Güneş Galatasaray maçı öncesi konuştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamada bulunmadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolda diyalog ortamının kalmadığını belirterek Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulunmadı.
Şenol Güneş, "Konuşmaların monologa döndüğü, diyalog şansının kalmadığı bir dönemde çok fazla yorum yapmayacağım. Çok şeyin değerini kaybettiği bir durum görüyoruz. Konuşmak zorunda olduğumuz için buraya geldim. İki takımın da güzel futbol ortaya koymasını diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
- 29.4.2018 18:29
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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