Şenol Güneş Galatasaray maçı öncesi konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolda diyalog ortamının kalmadığını belirterek Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulunmadı.

Şenol Güneş, "Konuşmaların monologa döndüğü, diyalog şansının kalmadığı bir dönemde çok fazla yorum yapmayacağım. Çok şeyin değerini kaybettiği bir durum görüyoruz. Konuşmak zorunda olduğumuz için buraya geldim. İki takımın da güzel futbol ortaya koymasını diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.