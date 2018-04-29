Şenol Güneş Galatasaray maçı öncesi konuştu – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    maçı öncesi konuştu

    Şenol Güneş Galatasaray maçı öncesi konuştu

    Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisi öncesi açıklamada bulunmadı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , futbolda diyalog ortamının kalmadığını belirterek maçı öncesinde açıklamalarda bulunmadı.

    Şenol Güneş, "Konuşmaların monologa döndüğü, diyalog şansının kalmadığı bir dönemde çok fazla yorum yapmayacağım. Çok şeyin değerini kaybettiği bir durum görüyoruz. Konuşmak zorunda olduğumuz için buraya geldim. İki takımın da güzel ortaya koymasını diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

    1. 29.4.2018 18:29
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