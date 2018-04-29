Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'den 'e sert sözler

    Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler

    Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından biri olan , sosyal medya hesabından 'in performansını eleştirdi

    'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi.

    Mücadele oynandığı sırada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından , sosyal medyadan 'i hedef alan ifadeler kullandı.

    Negredo'nun yerine oyuna giren Hollandalı futbolcunun etkisiz futboluna tepki gösteren Kahveci, yıldız oyuncuyu kızdıracak bir yorum yaptı.

    Nihat Kahveci sosyal medya hesabından Lens'in performansı için "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens 'den daha iyi oynarım kesin..." ifadelerini kullandı.

    1. 29.4.2018 22:48
    2. Güncelleme: 29.4.2018 23:10
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