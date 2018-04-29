Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi.

Mücadele oynandığı sırada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medyadan Jeremain Lens'i hedef alan ifadeler kullandı.

Negredo'nun yerine oyuna giren Hollandalı futbolcunun etkisiz futboluna tepki gösteren Kahveci, yıldız oyuncuyu kızdıracak bir yorum yaptı.

Nihat Kahveci sosyal medya hesabından Lens'in performansı için "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens 'den daha iyi oynarım kesin..." ifadelerini kullandı.