Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon

Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen Beşiktaş Negredo'yla önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Siyah-beyazlı oyuncu Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denerken, top yandan dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından ise Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada İspanyol oyuncuya büyük tepki gösterdi.

Negredo'nun Muslera ile karşı karşıya kaldığı an (Görüntü: beIN SPORTS)