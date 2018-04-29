Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon

    Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon

    Everton'a transfer olan 'un ardından 'ın forvet hattında görev alan , derbinin 20. dakikasında Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

    Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen 'yla önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Siyah-beyazlı oyuncu Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denerken, top yandan dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından ise Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada İspanyol oyuncuya büyük tepki gösterdi.

    Negredo'nun Muslera ile karşı karşıya kaldığı an (Görüntü: beIN SPORTS)

    1. 29.4.2018 19:34
    2. Güncelleme: 29.4.2018 19:37
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