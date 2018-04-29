Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon
Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın forvet hattında görev alan Negredo, derbinin 20. dakikasında Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen Beşiktaş Negredo'yla önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Siyah-beyazlı oyuncu Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denerken, top yandan dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından ise Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada İspanyol oyuncuya büyük tepki gösterdi.
Negredo'nun Muslera ile karşı karşıya kaldığı an (Görüntü: beIN SPORTS)
- 29.4.2018 19:34
- Güncelleme: 29.4.2018 19:37
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Negredo karşı karşıya kaçırdı! İnanılmaz pozisyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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