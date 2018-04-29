Kartal rekora koşuyor
Geleceğin KaraKartalı projesinde 100 bin çocuğa ulaşıldı
Beşiktaş ve Vodafone tarafından Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere başlatılan 'Geleceğin KaraKartalı' projesi büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında Anadolu turu İzmir ile devam ederken tanıtım faaliyetleri sayesinde 100 bin çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, "Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılmasını hedeflediğimiz projeye olan ilgiden çok memnunuz" diye konuştu
Geleceğin KaraKartalı'na katılmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocukların ebeveynleri, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine video yükleyebiliyor. Bu videoların seçmelere girmesi için, top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel bir hareketten oluşması gerekiyor.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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