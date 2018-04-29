Kartal rekora koşuyor – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    rekora koşuyor

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> rekora koşuyor

    Geleceğin KaraKartalı projesinde 100 bin çocuğa ulaşıldı

    ve Vodafone tarafından Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere başlatılan 'Geleceğin KaraKartalı' projesi büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında Anadolu turu ile devam ederken tanıtım faaliyetleri sayesinde 100 bin çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, "Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılmasını hedeflediğimiz projeye olan ilgiden çok memnunuz" diye konuştu

    Geleceğin KaraKartalı'na katılmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocukların ebeveynleri, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine video yükleyebiliyor. Bu videoların seçmelere girmesi için, top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel bir hareketten oluşması gerekiyor.

    1. 29.4.2018
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