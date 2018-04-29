İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray planı! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    İşte Teknik Direktörü 'in planı!

    İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray planı!

    Süper Lig'de bugün şampiyonluk yarışında en önemli maçlardan biri oynanacak. Son 2 yılın şampiyonu Beşikaş, 'olmak ya da olmamak' maçına Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

    1. 29.4.2018
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