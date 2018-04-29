İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray planı!
Süper Lig'de bugün şampiyonluk yarışında en önemli maçlardan biri oynanacak. Son 2 yılın şampiyonu Beşikaş, 'olmak ya da olmamak' maçına Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.
- 29.4.2018
-
Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
sportmen Şimdi daha net anladınız mı.Federasyon akladığı takımı himayesine almış.Üç takım intihar ederse FB yi şampiyon yapacaklar.Demirören istekli.
-
Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Aykut Kocaman istifa edecek"
Toplam 2
Yorum
sportmen Bundan sonra hiçbir yerde sahaya çıkamaz.Futbol camiası yıllardan beri adam sandı.Çok çirkin birisiymiş.FB,BJK gerginliğinin birinci sorumlu
-
Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
FB GECMIS; AMA OLSUN DIGER ATTIGIMIZ GOLLERE SAYIN YINE GALIP GELCEKTIK 3:1 OLSUN OZAMAN
İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.