İdmandan kemik sesleri geldi – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    İdmandan kemik sesleri geldi

    İdmandan kemik sesleri geldi

    , ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını dünkü antrenmanla tamamladı.

    , ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını dünkü antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlıların açma germe ile başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma ile sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Bir hayli hırslı olan futbolcular zaman zaman birbirlerine sert girdiler. Bu anlarda teknik direktör öğrencilerini uyararak "Aman sakatlık olmasın" dedi. Siyah-beyazlı oyuncular da bu uyarıların ardından daha kontrollü şekilde antrenmana devam ettiler. İdman sonunda da keyifli görüntüler vardı. Siyah-beyazlı oyuncuların şakalaştıkları görüldü. Beşiktaşlı oyuncular bugün karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi galibiyet yemini ettiler.
    1. 29.4.2018
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