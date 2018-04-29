Fikret Orman: "Beşiktaş'ı kimse yıkamaz" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "'ı kimse yıkamaz"

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: "<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı kimse yıkamaz"

    Kartal’ın başkanı Orman, tesis açılışında konuştu. dürüstlüğüyle büyüyor” dedi

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı , Pendik 1903 Gazi Akınal Tesisleri'nin açılışında konuştu. Orman " efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, namusuyla büyüyor. Allah'a hamdolsun 'ı kimse yıkamaz. Kimsenin ona gücü yetmez" dedi. 'in kalan bölümü ile ilgili şunları söyledi: "Son 4 hafta. İnşallah iyi sonuçlarla ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Doğru her zaman bir tanedir, zaman içerisinde gerçek değerini bulur. Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız"
    1. 29.4.2018
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