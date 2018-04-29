Derbide sezonun seyirci rekoru kırıldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 2017-2018 sezonunun seyirci rekoru kırıldı. Maçı toplam 50 bin 304 biletli seyirci izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. 50 bin 304 biletli seyircinin izlediği müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun açılışından bu yana en çok seyircili 4. maç olarak listede yer aldı. Türk Telekom Stadyumu'nda en çok izlenen maç ise 51 bin 567 seyirciyle 22 Nisan 2012'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bulunuyor.
- 29.4.2018 21:33
- Güncelleme: 29.4.2018 21:33
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Derbide sezonun seyirci rekoru kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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