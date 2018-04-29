Derbide sezonun seyirci rekoru kırıldı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Derbide sezonun seyirci rekoru kırıldı

    Derbide sezonun seyirci rekoru kırıldı

    - derbisinde 2017-2018 sezonunun seyirci rekoru kırıldı. Maçı toplam 50 bin 304 biletli seyirci izledi.

    - derbisinde 2017-2018 sezonunun seyirci rekoru kırıldı. Maçı toplam 50 bin 304 biletli seyirci izledi.

    'in 31. haftasında , evinde karşılaştığı 'ı 2-0 mağlup etti. 50 bin 304 biletli seyircinin izlediği müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Stadyumu'nun açılışından bu yana en çok seyircili 4. maç olarak listede yer aldı. Stadyumu'nda en çok izlenen maç ise 51 bin 567 seyirciyle 22 Nisan 2012'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bulunuyor.
    1. 29.4.2018 21:33
    2. Güncelleme: 29.4.2018 21:33
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