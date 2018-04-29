Vagner Love Corinthians'a uçuyor
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a>, <a href="/index/corinthians?id=0baa3850-0e35-40c4-adb8-51f87e32bb9b" class="" rel="tag">Corinthians</a>'a gidiyor

    Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası forvet hattına alternatif olarak Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, Beşiktaş ile yol ayrımına girdi.

    1. 29.4.2018 07:31
    2. Güncelleme: 29.4.2018 07:40
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