Beşiktaş'ta Pepe oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan Pepe'nin yerine 61. dakikada Vida oyunda dahil oldu.



HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe maçında direk kırmızı kart gören Pepe, bir maç alarak Galatasaray maçında oynama şansı yakalamıştı. Ancak Pepe, derbide bekleneni veremedi. Oyunda kaldığı süre içerisinde başarısız bir performans gösteren yıldız oyuncu Beşiktaş'ın yediği ilk golde de topu sektiren isim oldu. Pepe, oyunun devamında sakatlanarak yerini Vida'ya bıraktı.