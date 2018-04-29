Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan Pepe'nin yerine 61. dakikada Vida oyunda dahil oldu.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan Pepe'nin yerine 61. dakikada Vida oyunda dahil oldu.
HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe maçında direk kırmızı kart gören Pepe, bir maç alarak Galatasaray maçında oynama şansı yakalamıştı. Ancak Pepe, derbide bekleneni veremedi. Oyunda kaldığı süre içerisinde başarısız bir performans gösteren yıldız oyuncu Beşiktaş'ın yediği ilk golde de topu sektiren isim oldu. Pepe, oyunun devamında sakatlanarak yerini Vida'ya bıraktı.
- 29.4.2018 20:27
- Güncelleme: 29.4.2018 20:52
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Beşiktaş'ta Pepe oyuna devam edemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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