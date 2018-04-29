Beşiktaş'ta Pepe oyuna devam edemedi! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'ta oyuna devam edemedi!

    Beşiktaş'ta Pepe oyuna devam edemedi!

    'ta derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan 'nin yerine 61. dakikada oyunda dahil oldu.

    'ta derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan 'nin yerine 61. dakikada oyunda dahil oldu.

    HAYAL KIRIKLIĞI
    Fenerbahçe maçında direk kırmızı kart gören Pepe, bir maç alarak Galatasaray maçında oynama şansı yakalamıştı. Ancak Pepe, derbide bekleneni veremedi. Oyunda kaldığı süre içerisinde başarısız bir performans gösteren yıldız oyuncu Beşiktaş'ın yediği ilk golde de topu sektiren isim oldu. Pepe, oyunun devamında sakatlanarak yerini Vida'ya bıraktı.

    1. 29.4.2018 20:27
    2. Güncelleme: 29.4.2018 20:52
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