Beşiktaşlı Lens: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Beşiktaş'ta Jeremain Lens, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.
Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Beşiktaş'ta Jeremain Lens, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Lens, mağlubiyetle ilgili şunları söyledi;
"Çok önemli bir maçtı. Kazanan taraf çok büyük bir adım atacaktı. Ama ne yazık ki kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu akşam kaybettik ve durum artık bizim elimizde değil."
- 29.4.2018 21:35
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Beşiktaşlı Lens: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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