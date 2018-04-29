Beşiktaşlı Lens: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Beşiktaşlı Lens: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz"

    Beşiktaşlı Lens: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz"

    'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan 'ta , "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

    'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan 'ta , "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Lens, mağlubiyetle ilgili şunları söyledi;
    "Çok önemli bir maçtı. Kazanan taraf çok büyük bir adım atacaktı. Ama ne yazık ki kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu akşam kaybettik ve durum artık bizim elimizde değil."

    1. 29.4.2018 21:35
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