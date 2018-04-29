Beşiktaş u21 liginde Galatasaray ile berabere kalarak şampiyon oldu – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    u21 liginde ile berabere kalarak şampiyon oldu

    Beşiktaş u21 liginde Galatasaray ile berabere kalarak şampiyon oldu

    u21 takımı şampiyonluğunu ilan etti

    1. 29.4.2018 16:14
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