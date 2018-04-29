Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray maçı sonrası konuştu – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Teknik Direktörü Galatasaray maçı sonrası konuştu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray maçı sonrası konuştu

    Galatasarmaçı hakkında açıklamalarda bulundu

    maçın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda monolog olduğunu, diyalog olmadığını söyledim. Teknik olarak da yorum yapmaya gerek yok. Üzgünüz kaybettik." dedi.

    1. 29.4.2018 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray maçı sonrası konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN