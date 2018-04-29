Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray maçı sonrası konuştu
Şenol Güneş Galatasarmaçı hakkında açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada, "Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda monolog olduğunu, diyalog olmadığını söyledim. Teknik olarak da yorum yapmaya gerek yok. Üzgünüz kaybettik." dedi.
- 29.4.2018 21:41
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray maçı sonrası konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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