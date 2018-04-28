Ümraniye'ye 2000 taraftar – Fotomaç – 28 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ümraniye'ye 2000 taraftar

    Ümraniye'ye 2000 taraftar
    , derbi öncesi Ümraniye 'ndeki son antrenmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Kapasiteyle sınırlı olarak tesislere 2 bin taraftarın alınmasına izin verilecek. Derbi öncesi statta taraftara açık antrenman yapılmasını önerilirken, teknik direktör 'in bu kararı uygun görmediği ifade edildi.
    1. 28.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniye'ye 2000 taraftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN