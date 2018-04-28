Bugüne kadar Nisan ayında yapılan 12 BJK-GS derbisinde siyah-beyazlıların rakibine karşı 5-3 üstünlüğü bulunuyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın G.Saray ile şampiyonluk açısından son derece kritik bir derbiye çıkıyor. Beşiktaş ile G.Saray arasında 'nisan' aylarında oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyet sayısı dikkat çekiyor. Opta verilerine göre, G.Saray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü bulunurken 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 2012'de Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmıştı. G.Saray ve Beşiktaş arasında oynanan lig ve kupa maçlarında bakıldığında son dönemde iki tarafın da tansiyonu düşük maçlar oynaması dikkat çekiyor. İki ezeli rakip arasında oynanan son 7 maçta kırmızı kart hiç çıkmadı. Takımlar bu maçların tamamını 11 kişi tamamlarken, oynanan son 10 maçta ise 2 kırmızı kart çıktı. Bu maçlarda birer kez iki takım 10 kişi kaldı. 1997'den bu yana oynanan maçlarda iki takım da aynı maçta kırmızı kart görmedi.
Toplu halde gidilecek
Beşiktaş Kulübü, yarın G.Saray ile deplasmanda oynayacakları derbi maç için taraftarlarının stada toplu halde gideceğini duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı taraftarları Türk Telekom Stadı'na götürecek otobüslerin saat 15.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasında bulunan belediye park alanından hareket edeceği bildirildi. Taraftarların, bilet kontrolü sonrasında otobüslere alınacağı kaydedildi.
'Bu maç tam bir final'
Siyah-beyazlıların eski yöneticisi Levent Erdoğan, G.Saray karşılaşması için "Bu maçı şampiyonluk yolunda final maçı olarak değerlendiriyorum" yorumunu yaptı. Erdoğan, "Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Hocamız, oyuncularımızı derleyip toplayacak ve derbide galip gelmesi konusunda tüm gücünü ortaya koyacaktır. Moral olarak sarsıldığımız bir gerçek ama galip gelmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
Nisan'da Kartal farkı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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