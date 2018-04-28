Negredo seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    seriyi sürdürmek istiyor

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> seriyi sürdürmek istiyor
    'ın İspanyol santrforu Alvaro da son haftalardaki formunu G.Saray karşısında sürdürmeye çalışacak. Takımının son 2 haftada Akhisar ve ile yaptığı karşılaşmada birer gol bulan İspanyol oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. , ligde 7 gol kaydetti. Derbi maçlardaki etkili oyunuyla dikkati çeken Negredo, ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Negredo, 'ndaki F.Bahçe maçında da bir gol atmıştı.
    1. 28.4.2018
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