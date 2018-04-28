Fikret Orman'dan Aykut Kocaman açıklaması – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan açıklaması

    Fikret Orman'dan Aykut Kocaman açıklaması

    Kulübü Başkanı , hakkında açıklamalarda bulundu.

    Kulübü Başkanı , Beyaz TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Teknik Direktörü 'ın söyledikleri hakkında konuşan Başkan Orman, "Herkes kendi işine baksın." ifadelerini kullandı.

    Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

    Güzel bir rekabet ortamı var. 4 takım şampiyonluk yarışı yaşıyor. Bunun keyfini sürmek lazım. Maalesef futbol yerine tartışmalı olaylar yaşanıyor. Daha fazla geçmişi, konuşmanın kimseye faydası yok.

    Fenerbahçe maçıyla ilgili kararımızda bir duruş gösterdik ve bu konuyu kapattık. Şimdi yarın oynayacağımız derbi maçına kenetlendik.

    Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil. Burası Beşiktaş taraftarı, , Genel Kurulu ve halkın sahip olduğu bir kurum. Bizler geçici olarak buradayız.

    Divan Toplantısı basına kapalıydı. Ben ifade ettim. Burası aile toplantısıdır. Bu konuşmaların dışarıda konuşulması doğru değil. Divan'da konuşulanlar orada kaldı. Onun için de çok fazla Divan Kurulu toplantısıyla alakalı bir şey söylemek istemem.

    Aykut Kocaman, rakibimizin hocası ve her konuşmasında Beşiktaş var. Bu hoş değil. Fenerbahçe hakkında konuşsun. Herkes kendi işine baksın.

    Derbiye gidip gitmeyeceğime karar vermedim. Ancak bunun 'la alakası yok. sevdiğimiz bir dostumuz. Bu stada çoğu zaman da gittim. Derbiye gidip gitmeyeceğim maç günü belli olur.

    Şenol ağabey gayet iyi. Tabi ki çok üzüldü hepimiz gibi. En çok Şenol ağabey üzüldü. Ancak netice itibariyle çok tecrübeli, önemli bir spor adamı.

    konusunda ben de yaptım. O soruya hiç cevap vermemem lazımdı.

    Ancak ben şerefimle temin ederim ki, mana olsun diye söylemedim. Bir açılış esnasındaki hislerimi söyledim. Onu alıp da bir yere götürmenin manası yok.

    Beşiktaş'ın kimseye mesaj vermeye ihtiyacı yoktur. Beşiktaş zaten bir mesajdır

    1. 29.4.2018 00:01
    2. Güncelleme: 29.4.2018 00:03
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