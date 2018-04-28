Cenk Tosun Beşiktaş'a kazandırmaya devam ediyor – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'a kazandırmaya devam ediyor

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a kazandırmaya devam ediyor

    , transferindeki sözleşmeye bağlı olarak 500 bin Euro kazanacak

    'ın devre arasında 22 milyon euro ve bonuslarla birlikte Everton'a sattığı eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.

    Everton'da 9 maça ilk 11'de başlayan , Huddersfield Town karşısında da ilk 11'de forma giydiği için, 10 maça ilk 11'de başlama bonusunu aktif etmiş oldu. böylece Everton'dan 500 bin euro daha bonservis bonusu kazandı.

    1. 28.4.2018 16:28
    2. Güncelleme: 28.4.2018 17:17
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