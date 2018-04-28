Beşiktaş'ın devre arasında 22 milyon euro ve bonuslarla birlikte Everton'a sattığı Cenk Tosun eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.



Everton'da 9 maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, Huddersfield Town karşısında da ilk 11'de forma giydiği için, 10 maça ilk 11'de başlama bonusunu aktif etmiş oldu. Beşiktaş böylece Everton'dan 500 bin euro daha bonservis bonusu kazandı.