Cenk Tosun Beşiktaş' kazandırmaya devam ediyor – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    ' kazandırmaya devam ediyor

    Cenk Tosun Beşiktaş' kazandırmaya devam ediyor

    , transferindeki sözleşmeye bağlı olarak 500 bin Euro kazanacak

    'ın devre arasında 22 milyon euro ve bonuslarla birlikte Everton'a sattığı eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.

    Everton'da 9 maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, Huddersfield Town karşısında da ilk 11'de forma giydiği için, 10 maça ilk 11'de başlama bonusunu aktif etmiş oldu. Beşiktaş böylece Everton'dan 500 bin euro daha bonservis bonusu kazandı.

    1. 28.4.2018 16:28
    2. Güncelleme: 28.4.2018 16:32
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