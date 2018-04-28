Cenk Tosun Beşiktaş' kazandırmaya devam ediyor
Beşiktaş, Cenk Tosun transferindeki sözleşmeye bağlı olarak 500 bin Euro kazanacak
Beşiktaş'ın devre arasında 22 milyon euro ve bonuslarla birlikte Everton'a sattığı Cenk Tosun eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.
Everton'da 9 maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, Huddersfield Town karşısında da ilk 11'de forma giydiği için, 10 maça ilk 11'de başlama bonusunu aktif etmiş oldu. Beşiktaş böylece Everton'dan 500 bin euro daha bonservis bonusu kazandı.
- 28.4.2018 16:28
- Güncelleme: 28.4.2018 16:32
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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