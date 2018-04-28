Beşiktaş'ta Paulinho operasyonu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'ta operasyonu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/paulinho?id=0bf12846-63d7-4741-a427-fac042ec07d3" class="" rel="tag">Paulinho</a> operasyonu

    Beşiktaş yönetimi, Braga'da forma giyen 25 yaşındaki 10 numara için Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.

    1. 28.4.2018
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