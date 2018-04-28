Beşiktaşlı taraftarlar Kartal Yuvası'na akın edecek – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Beşiktaşlı taraftarlar Yuvası'na akın edecek

    Beşiktaşlı taraftarlar Kartal Yuvası'na akın edecek
    'ta, G.Saray maçı öncesi flaş bir kampanya başlatıldı. " yakın, Yuvaya akın!" sloganı ile gerçekleştirilecek olan kampanya ile siyah- beyazlı taraftarların Yuvası'na akın etmesi için çağrı yapıldı. G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluk yolunda taraftarlar ile birlik görüntüsü vermek isteyen siyah-beyazlılar, Kartal Yuvaları'na davet edildi.

    1. 28.4.2018
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