Beşiktaş, Karşıyaka'yı devirdi – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş, Karşıyaka'yı devirdi

    Beşiktaş, Karşıyaka'yı devirdi

    ?Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında , 'yı 77-63 yendi.

    Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 18. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

    Mücadeleye üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan , 5. dakikayı 9-8 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

    İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla başlarken, boyalı alanda sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 17. dakikaya 29-26 önde girdi. Oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Semih Erden'in basketleriyle ilk yarıyı 37-35 önde tamamladı.

    İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in orta mesafeli basketiyle Pınar Karşıyaka karşısında 27. dakikaya 50-42 üstün girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran siyah-beyazlılar, Semih Erden ve Strawberry'nin etkili oyunuyla final periyoduna 12 sayı önde gitti: 57-45.

    Beşiktaş Sompo Japan, hücumda top kayıpları yapan Pınar Karşıyaka önünde 33. dakikada farkı 12 sayıya (63-51) çıkardı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 77-63 kazandı.

    Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı pivot Juan Palacios, yaklaşık üç ay sonra sahalara döndü. Palacios, 4 dakika 37 saniye süre alırken, sayı üretemedi.

    1. 28.4.2018 15:20
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