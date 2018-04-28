Beşiktaş, Karşıyaka'yı devirdi
?Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı 77-63 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 18. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.
Mücadeleye üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan 5. dakikayı 9-8 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla başlarken, boyalı alanda sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 17. dakikaya 29-26 önde girdi. Oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Semih Erden'in basketleriyle ilk yarıyı 37-35 önde tamamladı.
İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in orta mesafeli basketiyle Pınar Karşıyaka karşısında 27. dakikaya 50-42 üstün girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran siyah-beyazlılar, Semih Erden ve Strawberry'nin etkili oyunuyla final periyoduna 12 sayı önde gitti: 57-45.
Beşiktaş Sompo Japan, hücumda top kayıpları yapan Pınar Karşıyaka önünde 33. dakikada farkı 12 sayıya (63-51) çıkardı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 77-63 kazandı.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı pivot Juan Palacios, yaklaşık üç ay sonra sahalara döndü. Palacios, 4 dakika 37 saniye süre alırken, sayı üretemedi.
- 28.4.2018 15:20
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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