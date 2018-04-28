Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.