Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Beşiktaş idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.
- 28.4.2018 22:50
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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