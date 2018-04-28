Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde, yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.

    1. 28.4.2018 22:50
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