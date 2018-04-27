Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Genel Başkanı : kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır

    Genel Başkanı , - maçında sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu.

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , maçta yaşanan olayların ardından tatil edilen ve 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanması kararlaştırılan - , Ziraat Türkiye Kupası maçında, Beşiktaş'ın aldığı sahaya çıkmama kararını şöyle değerlendirdi:

    "SAHAYA ÇIKMALILAR"

    "Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ileride ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

    1. 27.4.2018 13:56
    2. Güncelleme: 27.4.2018 14:48
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