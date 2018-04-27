MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, maçta yaşanan olayların ardından tatil edilen ve 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanması kararlaştırılan Fenerbahçe - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçında, Beşiktaş'ın aldığı sahaya çıkmama kararını şöyle değerlendirdi:
"SAHAYA ÇIKMALILAR"
"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ileride ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."
- 27.4.2018 13:56
- Güncelleme: 27.4.2018 14:48
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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