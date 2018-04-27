Kartal son anlarda coşuyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    son anlarda coşuyor

    Kartal son anlarda coşuyor

    Ligdeki 30 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandıran , bu gollerin 12'sini son 15 dakikada kaydetti.

    Ligdeki 30 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandıran , bu gollerin 12'sini son 15 dakikada kaydetti. Kara 'ın maçlarında uzatma dakikaları da heyecan dolu geçiyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde uzatmalarda 5 gol buldu. Pazar günü ligin 68 gol atarak en skorer takımı olan G.Saray'a karşı sahaya çıkacak Beşiktaş ise kalesinde 25 gol görerek ligin en iyi savunmacı ekibi olmayı başardı.
    1. 27.4.2018
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