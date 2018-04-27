Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın" – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    : "Şampiyonluğu alın"

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: "Şampiyonluğu alın"

    Başkanı , ligde son 4 haftaya girilirken takımına güveniyor.

    Başkanı , ligde son 4 haftaya girilirken takımına güveniyor. Son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ve ligdeki son 4 maçı kazanan Siyah-Beyazlı takımla görüşen Başkan Orman, G.Saray derbisinin hayati önem taşıdığını aktardı. Orman, "Saha dışında yaşanan tüm olaylara kulaklarınızı tıkayın. Siz şu an sadece maçını düşünün. Şimdi daha çok kenetlenme zamanı. İlk maçta rakibimizi nasıl perişan ettiğimizi iyi hatırlayın. Yine aynısını yapacağız. Kazanmak için mücadele edeceksiniz. Bu maça odaklanın, mutlu son çok yakın" sözlerini sarf ettiği bildirildi.
    1. 27.4.2018
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