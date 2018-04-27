Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

    'in 31'inci haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    'in 31'inci haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
    Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması devam eden çalışmada daha sonra dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Öte yandan başkan ve genel sekreter de Siyah-Beyazlı ekibin antrenmanını takip ederken teknik direktör ile de bir süre sohbet etti.

    , yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 27.4.2018 20:38
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